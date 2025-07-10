Когда вода в столичных водоемах прогреется до плюс 24 градусов

Мы жаловались на осенние холода, и вот вселенная нас услышала — на этой неделе в столицу пришла аномальная жара. Что же ждет нас в ближайшие дни? Ответ на этот вопрос выясняла «Вечерняя Москва».

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По словам синоптиков, 8 июля, стало в столице самым теплым днем, обновив температурный максимум года.

— К полудню температура воздуха, по данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в плюс 29,4 градуса, это на 0,1 градуса выше, чем было у предыдущего лидера — 29 мая, — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

И дальше будет только теплее. В четверг, 10 июля, столбики термометров поднимутся уже до плюс 34 градусов. Такая же жара сохранится и днем в пятницу. Кроме того, нас ждет начало периода тропических ночей.

— По нашим прогнозам, ближайшие несколько ночей в Москве будут еще более теплыми. Как минимум до конца нынешней недели в столице ночная температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов тепла, — отметил Леус.

Тепло становится и на водоемах столичного региона. К предстоящим выходным вода в них прогреется до плюс 24 градусов.

Из-за такой жары столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов.

— Ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 80 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, в период жаркой погоды их число увеличивается до 100 человек. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, «Серебряный Бор», Химкинское водохранилище, городские пруды, — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Москвичам рекомендуется помнить о правилах поведения в жару, а также следить за самочувствием и пить побольше воды, чтобы избежать обезвоживания.

Какими симптомами выражается обезвоживание и как с ним справиться, «ВМ» рассказала врач общей практики Лариса Алексеева.