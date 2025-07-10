Синоптик рассказал, когда аномальная жара уйдет из Москвы

О том, когда в Московском регионе отступит аномально жаркая погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, это случится уже в начале следующей недели.

При этом, по словам синоптика, до конца текущей недели изменений в характере погоды ждать не стоит, существенных осадков в прогнозе нет.

«Ослабление жары начинается с понедельника. Я бы не сказал, что речь идет о похолодании, но ослабление жары прогнозируется», — сообщил он.

Вильфанд уточнил, что 14 и 15 июля столбик термометра покажет 25 — 30 градусов, что на три-четыре градуса выше нормальных показателей.

Специалист добавил, что метеорологи внимательно следят за тем, как падает температура после жары.

«Если будет резкое понижение — это очень опасное явление. Если будет холодный фронт приближаться медленно, тогда ничего страшного», — объяснил метеоролог.

Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце июля

Ранее ученые выяснили, что июнь 2025 года стал рекордно жарким для Западной Европы. В регионе зафиксировали последовательные волны жары и экстремальные температуры. В мире первый месяц лета этого года занял третью строчку в списке самых теплых за всю историю.