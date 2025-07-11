Интервалы движения поездов на МЦД-3 будут увеличены 12 и 13 июля

В выходные, 12 и 13 июля, на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) будут увеличены интервалы движения поездов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«12 и 13 июля на МЦД-3 увеличены интервалы движения поездов», – говорится в материале.

Интервалы движения поездов, следующих по диаметральному маршруту «Зеленоград-Крюково – Ипподром» и в обратном направлении, будут частично увеличены до 30 минут, после 22:30 – до 40 минут. Также будет сокращен режим работы диаметральных поездов: последний поезд из «Зеленограда-Крюково» до «Ипподрома» отправится в 23:22, с «Ипподрома» до «Зеленограда-Крюково» – в 23:12.

На Ленинградском направлении возможны случаи увеличения интервалов движения до 30 минут, некоторые поезда не будут останавливаться на «Фирсановской» и «Новоподрезково».

На Казанском направлении интервалы движения будут частично увеличены до 20 минут. Поезда от/до Казанского вокзала проследуют без изменений.