В Москве ужесточили контроль за арендой электросамокатов

В Москве с начала сезона операторы заблокировали 46 тысяч аккаунтов за нарушения, а также выписали 40 тысяч штрафов.

Основные причины — езда по пешеходным переходам, парковка в неположенных местах и использование одного самоката двумя людьми. Об этом пишут Вести. Особое внимание уделяют несовершеннолетним: за три с половиной месяца доступ к сервису потеряли 32-ве тысячи подростков. Как пояснил глава Дептранса Максим Ликсутов, теперь для аренды обязательна верификация через Mos ID, которая автоматически отсекает пользователей младше 18 лет.