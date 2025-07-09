Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце июля

Ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, какая погода ожидается в Москве в конце июля.

«К концу следующей недели ещё потеплеет, но затем, в начале третьей декады, температура на пару дней понизится до +20...+25 °С, а затем снова поднимется выше +25 °С», — заявил он в беседе с URA.RU.

Что касается прогноза на ближайшие дни, то, по словам Ильина, в субботу, 13 июля, местами в столичном регионе возможна жара +30...+35 °С и выше.

В воскресенье, 14 июля, прогнозируется около +30 °С.

В свою очередь, начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» сообщил, что следующий дождь в Москве ожидается 12 июля.

«И вообще, эта жара где-то ближе к середине месяца уже постепенно будет ослабевать, антициклон будет постепенно уходить, и опять-таки пройдут очень сильные дожди со шквалистым ветром», — сказал он.

Ранее метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что аномальная жара в Москве — крайне редкое явление.