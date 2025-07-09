В Москве в роллах «Якитории» нашли кишечную палочку

В трех блюдах «Якитории» в Москве нашли кишечную палочку. Речь идет о салате «Цезарь с курицей», роллах «Калифорния с крабом» и «Филадельфия Прайм», сообщил Telegram-канал SHOT Проверка.

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Ведущая канала Анастасия Луговская предъявила администратору «Якитории» на улице Долгоруковская, 32, строение 1 результаты проведенной лабораторной экспертизы блюд. Исследование показало: в трех популярных блюдах были выявлены кишечная палочка и другие опасные микроорганизмы.

Учредитель заведения, ранее скрывавшийся от общения с ведущей, пообещал ответить по этому поводу 9 июля.

Кишечная палочка — это вредная бактерия, наличие которой в пищевых продуктах указывает на фекальное загрязнение. Некоторые штаммы бактерии могут вызывать у людей тяжелые отравления, желудочно-кишечные инфекции и даже почечные осложнения. В категруппе особого риска находятся дети и люди с ослабленным иммунитетом.

2 июля сообщалось, о выявлении кишечной палочки в одной из партий российского мороженого «Коровка из Кореновки».