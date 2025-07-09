Полиция планирует провести рейд 9 июля в районе Люблино

С 30 июня по 11 июля в Юго-Восточном административном округе города Москвы (ЮВАО) проводятся комплексные межведомственные профилактические мероприятия в форме рейдов. Об этом в среду, 9 июля, сообщили организаторы.

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Мероприятия направлены на пресечение правонарушений в сфере транспорта, парковочного пространства и общественного порядка, а также на выявление фактов нарушения миграционного законодательства.

Рейды проходят при координирующей роли Государственного казенного учреждения города Москвы «Московская безопасность», подведомственного Департаменту региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

9 июля планируется провести рейд в районе Люблино. Все участники собираются у общественного пункта охраны порядка «Участковый пункт полиции» по району Люблино города Москвы в 11:00.

Продолжительность рейда — с 12:00 до 16:00.

Профилактическое мероприятие «СИМ. Велосипедист» прошел в Москве с 5 по 6 июля. Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по самокатчикам и велосипедистам.