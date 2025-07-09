Открытые бассейны проекта "Лето в Москве" посетили свыше 45 тыс. человек

Открытые городские бассейны проекта "Лето в Москве" с момента старта сезона посетили более 45 тыс. человек, сообщили ТАСС в оргкомитете проекта.

"В столице идет проект "Лето в Москве". При жаркой погоде особенно популярны городские площадки с бассейнами под открытым небом - это один из самых комфортных и безопасных способов отдохнуть в черте города. Бассейны располагаются в разных районах столицы - на фестивальных площадках "Московских сезонов" и в городских парках. Их уже посетили более 45 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что забронировать сеанс можно в сервисе "Мосбилет".

В городе работают более 30 зон для плавания, 14 из них открыты в 12 парках, среди которых "Сокольники", "Ходынское поле", "Красная Пресня", парк 50-летия Октября. Также новые бассейны под открытым небом появились в парке "Москворецкий" и в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". Продолжительность сеансов здесь составляет 1,5-3 часа, а стоимость - от 550 рублей для взрослых и 250 рублей для детей, предусмотрены навесы и зонтики. Также можно посетить бассейны на 12 фестивальных площадках "Московских сезонов".

На площадках работают платные пункты проката, где можно арендовать полотенца, а также приобрести нарукавники и одноразовые тапочки. Бассейны открыты каждый день, но при неблагоприятных погодных условиях могут закрыться.