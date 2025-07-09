Водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме

Все водохранилища столичной системы заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве город Петр Бирюков.

— В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок — на 78 и 82 процента соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения Москвы независимо от погодных условий, — рассказал он.

Заместитель мэра напомнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. Общая площадь водосборной территории — свыше 50 тысяч квадратных километров.

— Ежедневно столица потребляет почти 3 млн. кубометров воды, в городе проложено порядка 13 тыс. километров водопроводных сетей, эта сложная система нуждается в постоянном контроле. Состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей — всего их порядка 200. В этом году уже провели свыше 1,7 миллиолна различных анализов, — добавил Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости оперативно вносят корректировки в технологию водоподготовки.