12 июля Музей Победы встретит участников международного мотопробега, посвященного празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ралли по городам-героям и городам воинской славы организовано мотосообществом «H.O.G. Russia & CIS» при участии мотоклуба «Железные птицы».

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На мероприятие приглашены – заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Аветисов, российский военачальник, председатель Военно-научного комитета — заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Игорь Макушев.

Участники мотопробега возложат цветы к Вечному Огню возле Музея Победы и почтят минутой молчания память всех погибших в годы Великой Отечественной войны. После церемонии возложения мотоколонна отправится к Ржевскому филиалу Музея Победы — мемориалу Советскому солдату.