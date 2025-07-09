Ночь в Москве оказалась теплее сочинской

В ночь на 9 июля воздух в центре Москвы прогрелся до плюс 22,6 градуса и оказался теплее, чем в Сочи, где было плюс 20. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

На Балчуге — одной из самых теплых точек столицы — температура осталась на уровне летнего дня. Для сравнения, нормальная температура для ночи в июле — около плюс 11,5 градуса. Сильнее всего воздух остыл в Бутове — до плюс 17,2. На метеостанции ВДНХ зафиксировали плюс 19,3 градуса, там был почти побит температурный рекорд. Теплее было лишь в 1986 году.

При этом в беседе с «360» метеоролог Екатерина Пестрякова отметила, что жара в сочетании с влажностью и кучевыми облаками может вызвать грозу с градом. Такие осадки уже прошли в ряде районов Подмосковья.

Также эксперт отметила, что жара может быть опасна для здоровья. Высокое давление, удушливая влажность и быстрая смена погодных фронтов могут ухудшить самочувствие пожилых людей, детей и людей с гипертонией.

Заведующая отделением профилактики Одинцовской областной больницы Галина Волкова рекомендует в такие дни пить больше воды, избегать жирной пищи и находиться в тени. Особенно внимательными стоит быть людям старше 60 лет и родителям с маленькими детьми.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни ночная температура в Москве будет сохраняться на уровне 19-24 градусов. Режим тропических ночей продлится как минимум до конца недели.