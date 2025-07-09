Жителей Москвы предупредили о нашествии комаров и мошкары

Нашествие комаров и мошкары из-за жары ожидается в столичном регионе к выходным. Также значительный рост насекомых прогнозируется в Тверской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Ивановской, Ярославской, Липецкой и Новгородской областях.

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Об этом в среду, 9 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

— Предпочитают комары безрыбные водоемы, где те их не съедят, чаще всего лужи и заболоченную местность. Соответственно, чем выше температура воды, в которой они развиваются, тем быстрее идет рост. Поэтому если много больших луж и жарко, то они развиваются быстрее, откладывают новые яйца, из них выклевываются личинки, — рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский.

При этом пик активности насекомых ожидается с 19 июля, передает Telegram-канал.

3 июля сообщалось, что в Крыму произошел первый случай заражения паразитическими червями (гельминтами) из-за укуса комара. Так, червей рода Dirofilaria находят под кожей человека, чаще всего в органах зрения.

Врач-терапевт Яна Шмелева рассказала, что комаров могут привлекать лишний вес, занятия спортом на природе, запах духов и алкоголя. При этом кровососущие обращают особое внимание на людей с первой группой крови.