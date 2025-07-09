Более 100 улиц благоустроят на севере Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство более 100 улиц на севере столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим свыше 700 столичных улиц, в том числе 116 в Северном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 89 улицах, в том числе Константина Симонова и Степана Супруна, Ходынском бульваре, — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача программы — обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.

— В рамках работ заменим более 1,1 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 383 тысячи «квадратов» на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки, организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроим удобные парковочные карманы. Установим фонари с энергоэффективными светильниками и современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами, — рассказал Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение — обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство 700 тысяч квадратных метров газонов.