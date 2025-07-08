Москвичи впервые увидят балет Бориса Эйфмана "Преступление и наказание"

Московские зрители впервые увидят новый балет народного артиста России Бориса Эйфмана "Преступление и наказание". Спектакль по мотивам романа Федора Достоевского будет показан на исторической сцене Большого театра 22 июля, в день рождения хореографа, сообщили в пресс-службе театра.

"В последующие два дня труппа еще дважды покажет спектакль "Преступление и наказание", а 25, 26 и 27 июля коллектив исполнит исторический хореографический блокбастер "Русский Гамлет", - рассказали в пресс-службе.

Выступления в столице станут одним из значимых событий открывающегося в середине июля 49-го сезона театра. Пресс-служба приводит слова Эйфмана об особой роли, которую Москва сыграла в судьбе петербургского коллектива: "Я искренне люблю столичную публику и испытываю радость от встреч с ней. В советскую эпоху мы неоднократно находились на грани уничтожения. Но труппа посещала с гастролями Москву и триумфально представляла здесь программы. В центральной прессе появлялись положительные отзывы. Такое признание становилось для нас гарантией неприкосновенности".

Первая встреча московских любителей балета с Театром Эйфмана в стенах Большого театра произошла в 1997 году. На протяжении уже почти трех десятилетий труппа регулярно выступает здесь, знакомя зрителей с премьерами и избранными спектаклями.