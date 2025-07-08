Собянин: число проектов КРТ в Москве за пять лет достигло 336

Почти 340 проектов комплексного развития территорий (КРТ) прорабатывают и реализуют в Москве спустя пять лет после запуска программы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Пять лет назад Москва начала программу комплексного развития территорий. По проектам КРТ мы возрождаем пустующие и заброшенные городские территории. Это бывшие промзоны и участки земли, которые использовались неэффективно. 8 июля 2020 года мы заключили первый договор по реорганизации 5,92 га в бывшей промзоне "Октябрьское поле", - написал мэр.

Он уточнил, что первый проект на сегодняшний день почти завершен: инвестор построил жилые дома, школу и бизнес-центр, в этом году возвел ЖК из трех корпусов, сейчас приводит в порядок территорию. "Общее число проектов КРТ - на разных стадиях проработки и реализации - 336", - добавил Собянин. По его словам, каждый из проектов КРТ предусматривает благоустройство территорий. Значительную часть земли займут парки, скверы, аллеи и другие природные зоны.

Мэр подчеркнул, что все площадки находятся в пешей доступности от станций метро и автодорог. Почти половину построенной недвижимости займет общественно-деловая и промышленно-производственная инфраструктура. Остальное - жилая застройка, в том числе для целей программы реновации.

"Активные строительные работы идут еще на шести площадках в Москве - в районах Войковский, Тимирязевский, Хорошевский, Троицк, Печатники и Зюзино", - отметил Собянин.

Так, на участке в промзоне "Братцево" строится первая очередь жилого квартала. Наряду с жильем в рамках проекта появятся коммерческие и социальные объекты, в том числе детский сад, школа и спорткомплекс. В Дмитровском проезде на месте недостроенного гаража-стоянки возводят бизнес-центр. В нем найдут работу 3,5 тыс. человек. По проекту КРТ рядом с деревней Яковлево уже введены в эксплуатацию пять жилых корпусов. Запланировано строительство образовательного комплекса.