В Москве начали проводить церемонии для юбиляров супружеской жизни

В Москве стартовал проект "Семейное московское долголетие", предназначенный для пар, проживших в браке более 40 лет и желающих отпраздновать юбилейную дату, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Это не просто личные юбилеи – это городская ценность, пример настоящей любви, уважения и доверия. <...> Это неформальное, но очень теплое чествование", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Вице-мэр выразила надежду, что такие встречи станут городской традицией и будут вдохновлять молодежь на создание долгих и осознанных отношений.

Ракова добавила, что всего в День семьи, любви и верности, 8 июля, в городе свяжут себя узами брака около 800 пар. В свою очередь, пары, отмечающие юбилеи, получат свидетельство о годовщине своей семейной жизни.

Причем на мероприятиях зарождается новая традиция – супруги подписывают декларацию о семейном долголетии, выражая свою готовность поддерживать и беречь друг друга. При желании пары могут повторно обменяться обручальными кольцами.

Программа церемоний будет включать в себя проведение фотосессии и вручение памятных подарков – фотоальбома с праздничными снимками и торта "Москва". Парам разрешается пригласить на мероприятие родственников и друзей, а затем продолжить праздник в кафе центра московского долголетия.

В преддверии Дня семьи, любви и верности в честь 50-летия совместной жизни вновь обменялись обручальными кольцами Игорь и Раиса Богдановы. На церемонии присутствовала Ракова, которая поздравила юбиляров и вручила им свидетельство о долгой семейной жизни.

Торжественные церемонии чествования семейных юбиляров можно организовать в 40 центрах московского долголетия, охватывающих все округа столицы. Подать заявку на участие могут пары, которые в текущем году отмечают 40, 45, 50, 55, 60, 65 и 70 лет совместной жизни и более. Сделать это можно за месяц до даты торжества, через сайт или в любом центре московского долголетия.

Кроме того, пары, прожившие вместе 50 лет и более, могут получить единовременную выплату от города. Эта мера поддержки предоставляется к 50-, 55-, 60-, 65- и 70-летнему юбилею совместной жизни. С начала 2025 года уже более 13 тысяч пар воспользовались этой возможностью. Оформить выплату можно в любом отделении госуслуг "Мои документы".

Ранее в Госдуме предложили сократить срок между подачей заявления и регистрацией брака. В настоящее время он занимает месяц, а если парламентарии поддержат инициативу, то срок уменьшится до 10 календарных дней.

В документе поясняется, что длительный срок ожидания не всегда удобен для пар и часто создает избыточную бюрократическую нагрузку.