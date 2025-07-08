Раздачу воды организовали в транспорте Москвы из-за жары

Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) начали раздавать бесплатную воду пассажирам из-за жаркой погоды. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

Воду можно получить с 14:00 до 17:00 на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД Выхино, Одинцово, Площадь трех вокзалов, Тушинская и на станции Мытищи Ярославского направления.

Вместе с тем, по данным пресс-службы столичного Дептранса, инспекторы ЦОМП с 12:00 раздают бутылки с водой на станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино". Также пассажиры могут получить воду на автовокзалах Центральный, Саларьево, Красногвардейский, Северные ворота и Южные ворота.

Сотрудники МТППК с 14:00 организовали раздачу воды на Ленинградском вокзале, а также на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково. Кроме того, воду можно взять в экспресс-автобусах "Аэроэкспресса", на всех причалах регулярного речного электротранспорта, а также на прогулочных маршрутах Киевский и Китай-город.

"В Москву снова пришла жаркая погода. Для комфорта пассажиров по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы раздаем бесплатную питьевую воду на объектах транспортной системы столицы. Если вы почувствовали недомогание, воспользуйтесь колонной экстренного вызова, чтобы получить медицинскую помощь", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вторник, 8 июля, стал самым теплым днем в Москве с начала года. Температура воздуха поднялась до 29,4 градуса.

Из-за сильной жары до 18:00 четверга, 10 июля, действует оранжевый уровень погодной опасности. Москвичам рекомендуется носить головные уборы, исключать интенсивные физические нагрузки и употреблять много воды, отказавшись от сладких газированных напитков, кофе и алкоголя.