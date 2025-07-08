В Москве температура превысила показатели в Сочи

Температура в Москве превысила показатели в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре.

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На главной столичной метеостанции, которая находится на территории ВДНХ, в 14:00 воздух прогрелся до 32 градусов, а в Сочи – до 27,6 градуса. Таким образом, в Москве сейчас жарче, чем в курортном городе.

Температурный рекорд 8 июля принадлежит 1999 году, тогда воздух в столице прогрелся до 34 градусов. В прошлом году в этот день в Москве было 26,2 градуса.

В столице до 18:00 четверга, 10 июля, действует оранжевый уровень погодной опасности. В субботу, 12 июля, воздух может прогреться до рекордных значений, которые были зафиксированы более века назад. Максимальная температура для этого дня была установлена в 1903 году и составила 34,5 градуса.

На фоне такой погоды в Центральной России возобновился купальный сезон. В Москве-реке рядом с городом Звенигородом температура составляет 19 градусов. К выходным, 12–13 июля, она поднимется до 20–23 градусов.