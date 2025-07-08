Москвичам назвали сроки аномальной жары

Аномальная жара в Москве и Московской области продержится чуть больше недели. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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С 8 июля в столичном регионе температура воздуха поднимется до плюс 36 градусов, однако это еще не самые высокие показатели за июль, с которыми столкнутся москвичи.

— До 16–18 июля простоит жаркая погода с температурой воздуха плюс 30 градусов и выше. В отдельные дни температура может повышаться до 34–39 градусов, — уточнил синоптик.

Кроме того, есть вероятность, что аномально жара задержится на некоторое время. По прогнозу Ильина, такая погода может сохраниться до конца месяца, хотя будут короткие периоды понижения температуры до 20-25 градусов, сообщает «Подмосковье сегодня».

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, до каких значений вырастет температура в столичном регионе в ближайшие дни. По его словам, в субботу, 12 июля, может быть побит 122-летний температурный рекорд.

Врач-гериатр, невролог Валерий Новоселов рассказал как пережить аномальные температуры пенсионерам.