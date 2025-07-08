Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жары

Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жаркой погоды. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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"Согласно данным синоптиков, до конца этой недели в столице сохранится сильная жара, температура воздуха в дневные часы может достигать +30-34°С, - отметил Петр Бирюков. - В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды, поэтому принято решение усилить патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий".

Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная. Из них 14 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах.

Ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 80 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, в период жаркой погоды их число увеличивается до 100 человек. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище и городские пруды.

Напомним, что управлением Роспотребнадзора по Москве разрешено купание в четырех водоемах: Пионерском пруду, в зоне отдыха Тропарево, Мещерском пруду и на Озере Белое.