Москвичам напомнили, как вести себя в жаркую погоду

В жару необходимо носить головные уборы и избегать интенсивных физических нагрузок. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы, главный врач городской поликлиники №220 Андрей Тяжельников.

«Если в жару вы почувствовали себя нехорошо, то первое, что вам нужно сделать – выпить обычной воды, уйти в прохладное место и, по возможности, сделать компресс на лоб. В дни, когда термометр за окном показывает температуру выше 30 градусов, старайтесь избегать интенсивных физических нагрузок, а также не находиться на солнце в часы его максимальной активности – с 11:00 и до 16:00. Не пренебрегайте головным убором – кепки, платки, панамы и шляпы нужно носить не только детям, солнечный и тепловой удары не менее опасны для взрослых. Хорошо, если ваша одежда будет светлых тонов и из дышащих натуральных тканей», – рассказал врач.

Он подчеркнул, что важно пить много воды – простой, но нехолодной, чтобы не провоцировать спазм сосудов.

«А вот от сладких газированных напитков, кофе и алкоголя стоит отказаться. Вообще в такое время нужно максимально помогать своему организму – добавьте в рацион больше легкой пищи, нежирных сортов птицы, мяса и рыбы, овощей, фруктов и ягод, ограничьте жирное, жареное, соленое и сладкое», – отметил Тяжельников.

Врач добавил, что при наличии хронических заболеваний в жару следует быть особенно внимательными к состоянию своего организма.