Заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков предупредил жителей и гостей Москвы об опасностях купания во время потепления. По его словам, вода еще не прогрелась.

— Только после того, как погода устойчиво будет теплой и температура воды достигнет плюс 20-22 градусов, можно будет купаться. На данный момент температура воды не выше 15 градусов, что опасно для здоровья, — уточнил врач.

По его словам, контакт с холодной водой в жаркий день может спровоцировать не только простудные заболевания, но и привести к рефлекторным спазмам сосудов и нарушению сердечного ритма. Также из-за внезапных судорог конечностей человек может уточнить, заключил Коньков в беседе с RT.

Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус ранее рассказал, что купальный сезон вновь вернется в Центральную Россию на текущей неделе. По его словам, во второй половине недели вода в водоемах начнет активно прогреваться.

С 8 июля и до конца недели в Москве установится жаркая погода с дневной температурой от 30 до 33 градусов, что на шесть–семь градусов выше климатической нормы. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, наиболее знойными днями станут 9, 10 и 11 июля — в это время температура может достигать 32–33 градусов. В центре столицы ночами будет до 24 градусов, в спальных районах — около 20.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, до каких значений вырастет температура в Москве в ближайшие дни. По его словам, в субботу, 12 июля, может быть побит 122-летний температурный рекорд.