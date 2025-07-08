Синоптик Позднякова: самый жаркий август был в 1938 и в 2010 годах

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что самый жаркий август был зафиксирован в 1938 и в 2010 годах.

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«Аномалия температуры тогда была +4,1 °С. А средняя месячная температура воздуха в те годы в августе была +22,9 °С», — заявила эксперт в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, сейчас все модели показывают, что в июле жаркими будут только ближайшие несколько дней.

«Потом температура понизится, и категория +30 °С, может, ещё и будет возникать в течение месяца», — добавила синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, до каких значений вырастет температура в Москве в ближайшие дни.