В Москве выплату к юбилею свадьбы получили 150 тысяч семейных пар

Супруги-юбиляры, зарегистрированные по месту жительства и получающие пенсию в Москве, могут подать заявление на получение единовременной выплаты к юбилею свадьбы. Напоминание об этом размещено на официальном сайте мэрии и правительства Москвы.

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Такая социальная мера поддержки доступна для москвичей, празднующих 50, 55, 60, 65 и 70 лет совместной жизни. За шесть лет с появления выплаты ее получили более 150 тысяч московских семейных пар. Для подачи заявления нужно обратиться в любой центр госуслуг "Мои документы" не ранее чем за месяц до даты юбилея супружеской жизни. Необходимы также предъявить паспорта обоих супругов, свидетельство о браке, а также реквизиты банковского счета для перечисления средств. Юбиляры, которые не получали выплату в предыдущие юбилеи (но не ранее 1 января 2007 года), имеют право получить выплату в том размере, который был установлен на даты прошлых юбилеев.

Для супружеских пар, проживших в браке 50, 55, 60, 65 и 70 лет, столичные дворцы бракосочетания ежегодно проводят торжественные церемонии. Они повторяют день свадьбы: супруги обмениваются кольцами, ставят подписи в почетной книге торжеств и принимают поздравления от родных и близких.

Кроме того, теперь юбиляры, прожившие долгую жизнь в браке, могут отметить личный праздник и в центрах московского долголетия. В этих центрах также организованы торжественные церемонии, где супругов поздравляют с годовщиной, вручают свидетельство о юбилее совместной жизни и памятные подарки от города.