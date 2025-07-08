Ведро раков, дипломную работу и гитару забывали пассажиры Мострансавто в июне

В июне 2025 года в салонах автобусов АО «Мострансавто» было найдено около двухсот забытых пассажирами предметов. Как сообщили в пресс-службе компании, среди необычных находок оказались дипломная работа в переплете, ведро с раками и гитара с автографами.

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— За июнь 2025 года в салонах автобусов было обнаружено около 200 забытых пассажирами вещей. Среди привычных банковских, транспортных и социальных карт встречались и необычные находки, а именно дипломная работа в переплете, ведро раков, гитара с автографами и коллекция минералов в специальном кейсе, — сказали в пресс-службе.

Всего с начала года жители и гости Подмосковья оставили в автобусах, на автовокзалах и автостанциях более девятисот вещей. В мае среди забытых предметов встречались раскладушка, гантели и коробка с улитками, передает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе также напомнили, что склады забытых вещей работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Они находятся на станциях метро «Черкизовская», «Деловой центр», «Котельники». Владельцам было возвращено более пяти тысяч находок.

Проект развития улично-дорожной сети около станции метро «Теплый Стан» утвердили в столице, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Так, в районе появятся новые остановочные павильоны, а также дополнительные тротуары и наземные переходы.