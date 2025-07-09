В Москве ожидаются гроза и до 33 градусов тепла

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и температура до плюс 33 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 31-33 градуса тепла, в ночь на четверг температура может опуститься до плюс 19 градусов.

Ветер прогнозируется южный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 29 - плюс 34 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 17 градусов.