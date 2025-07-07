В Москве 8 июля пройдет Всероссийский парад семьи

На ВДНХ во вторник, 8 июля, пройдет Всероссийский парад семьи. Масштабное событие объединит семьи, желающие отметить День семьи, любви и верности.

В 17:00 в павильоне «Центральный» пройдет обзорная экскурсия по выставке #ТретьяковкаНаВДНХ.

Посетителям покажут работы Александра Дейнеки, Аркадия Пластова, Сергея Лучишкина, Веры Мухиной, Екатерины Белашовой и других мастеров, а также расскажут о том, какими мужьями и женами, родителями и детьми были эти художники.

Сбор участников парада начнется на Северной петле в 17:30. В большом шествии сойдутся воедино семьи с представителями всех поколений: родители и дети, внуки, бабушки и дедушки, дяди и тети.

В мероприятиях примут участие знаменитые спортсмены, деятели культуры, политики, а также представители общественных организаций и Русской Православной Церкви.

В том числе, Кузнецова Анна Юрьевна, Кормухин Андрей Борисович, Лукьянов Фёдор Анатольевич, Галкин Андрей Игоревич, Беспутин Александр Александрович, Гордеев Гавриил Юрьевич, Саитов Олег Элекпаевич, Кузнецова Елена Олеговна, Премин Олег Геннадьевич, Носов Владимир Александрович.

После шествия состоится праздничный концерт напротив 57 павильона, где выступят артисты Ираклий Пирцхалава, КАТЕРИНА, Александр Щербаков из группы «Ярилов зной», Павел Паскаль, Варвара Комиссарова. Концерт будет вести Анна Шафран.

Парад, подчеркнули организаторы, направлен на формирование убеждений о важности семьи и привитие подрастающему поколению чувства любви, уважения и гордости за свою семью. Он пройдет не только в столице — мероприятия запланированы в более чем 100 городах России.

Ожидаемое количество участников превышает 300 тыс. человек по всей стране, в Москве в параде примут участие свыше 5 тыс. человек.