Власти Москвы заявили о планах сделать 60% поездов беспилотными к 2035 году

Планы сделать 60% столичных поездов беспилотными к 2035 году озвучил заместитель мэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов.

Ликсутов заявил: «Задача – сделать так, чтобы наши вагоны метро, первое, выполняли то жесткое расписание, которое у нас есть, с его высокой точностью – больше 99,99%. Второе, чтобы интервал движения 60-90 секунд в час пик тоже соблюдался», передают Ведомости.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщал о начале тестовой эксплуатации беспилотного поезда без пассажиров на московском метро.