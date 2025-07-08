В МЧС предупредили москвичей об ухудшении погодных условий

На территории столицы в 12:00 начнется дождь, в отдельных районах пройдут ливни с градом, местами будет гроза. Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в МЧС Москвы.

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Скорость порывов ветра достигнет 17 метров в секунду. Такие погодные условия продлятся вплоть до 23:00.

— По возможности оставайтесь во время непогоды дома! В случае любого происшествия незамедлительно звоните по единому номеру вызова экстренных служб, — уточнили в пресс-службе ведомства.

8 июля в столичном регионе ожидается переменная облачность, вечером будет дождь с грозой. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 20–31 градус. В Подмосковье температура ожидается на уровне 18–28 градусов тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд подтвердил, что в этот день в Москве ожидаются кратковременные ливни и гроза, местами возможен даже град. Также он отмечал, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Синоптик прогностического центра «Метео» Евгений Тишковец, в свою очередь, рассказал, что на текущей неделе в столице ожидаются «ялтинские» ночи, а днем температура поднимется до 32–35 градусов тепла.