Рост интернет-торговли в Москве с января по май составил 29%

Рост онлайн-торговли в столице с января по май 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 29%. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Рост онлайн-торговли в столице с января по май 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 29%, а общий объем – 737 млрд руб. По сумме покупок столица опережает все остальные регионы, ее доля в общем объеме онлайн-продаж составляет 17,2%. На покупки в интернете в столице приходится почти четверть всех денег, потраченных в рознице – 24,3%. По итогам 2024 года доля онлайн-канала в структуре розничных продаж составляла 20,5%», – сказали в пресс-службе.

Там отметили, что по общей сумме покупок в интернете продукты питания в Москве опережают все остальные категории – на них приходится 30% от общего объема: здесь не только продукты из магазинов, но и доставка готовой еды из кафе и ресторанов. Онлайн-канал активно используют также для покупки товаров для дома и мебели 15,6%, одежды и обуви – 12,5%, электроники и бытовой техники – 9%, автозапчастей и автоаксессуаров – 5,4%. Заметная доля покупок также у цифровых товаров и товаров для красоты и здоровья – по 4,6%.