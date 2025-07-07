Назван срок запуска беспилотных трамваев в Москве

Ликсутов: беспилотный трамвай начнёт перевозить пассажиров в Москве осенью
Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что этой осенью жители и гости столицы смогут начать ездить на беспилотном трамвае, работающем в автономном режиме.
Об этом пишет РИА Новости.
«В сентябре-октябре этого года мы рассчитываем, что наш беспилотный трамвай уже пойдёт в полноценном режиме», — заявил заммэра.
По его словам, в таком трамвае будет находиться сотрудник, который будет наблюдать за работой систем. Функции водителя никто выполнять уже не будет.
Первый в России беспилотный трамвай получил Гран-при премии CDO/CDTO Awards 2025 в номинации «Цифровой регион».