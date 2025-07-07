Назван срок запуска беспилотных трамваев в Москве

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что этой осенью жители и гости столицы смогут начать ездить на беспилотном трамвае, работающем в автономном режиме.

Об этом пишет РИА Новости.

«В сентябре-октябре этого года мы рассчитываем, что наш беспилотный трамвай уже пойдёт в полноценном режиме», — заявил заммэра.

По его словам, в таком трамвае будет находиться сотрудник, который будет наблюдать за работой систем. Функции водителя никто выполнять уже не будет.

Первый в России беспилотный трамвай получил Гран-при премии CDO/CDTO Awards 2025 в номинации «Цифровой регион».