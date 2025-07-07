Собянин: Новые округа продолжают динамично развиваться

4 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале подвел итоги развития ТиНАО за 13 лет, а 5-6 июля рассказал о строительстве новой школы в Нижегородском районе.

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Троицкий и Новомосковский округа, которые присоединились к Москве 13 лет назад, все эти годы динамично развиваются. Общая площадь двух округов составляет 148 тысяч гектаров.

— За эти годы население в них выросло почти в 3,5 раза — до 810 тысяч человек, — сообщил Сергей Собянин. — Построили и ввели 37,4 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 28,3 миллиона — жилье.

В ТиНАО пришло метро — Сокольническая, Солнцевская и Троицкая линии, а еще пассажиров принимают восемь московских городских вокзалов МЦД-2 и МЦД-4.

— Создали порядка 300 тысяч рабочих мест, — продолжил мэр столицы. — Ведется формирование крупных индустриальных кластеров, построили и реконструировали больше 400 километров дорог, количество автобусных маршрутов увеличилось на 70 процентов.

Помимо этого, в округах возвели свыше 210 соцобъектов, в их числе многопрофильный клинический центр «Коммунарка» и первая очередь кинопарка «Москино». Также благоустроено 72 общественных пространства: парки, скверы и знаковые объекты.

— Новые территории стали пространством активного, комплексного и сбалансированного развития, которое продолжается 13 лет. Будем и дальше делать все, чтобы здесь было комфортно жить, работать и воспитывать детей, — заявил мэр Москвы.

Сергей Собянин также поделился приоритетами дальнейшего развития ТиНАО. В частности, он сообщил, что свои двери 1 сентября откроет новый корпус школы № 2094 на 1150 детей, расположенный на территории ЖК «Саларьево парк».

— Здесь есть все необходимое для комфортного обучения ребят: специализированные учебные кабинеты робототехники, музыки и пения, мастерская живописи и рисунка, спортивные залы, а также инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы, зал для мероприятий, современная медиатека и ИТ-полигон, — написал он.

А в Ватутинках завершилась реконструкция здания культурного центра, который, по словам мэра, стал современным, удобным и более просторным.

— ТиНАО — одна из крупнейших площадок, где активно реализуется программа реновации. Сейчас здесь проектируется и строится девять жилых комплексов, а под заселение передано уже восемь, — добавил он.

КСТАТИ

В Нижегородском районе начали строить школу, в которую смогут ходить 825 ребят 1–11-х классов. Как сообщил Сергей Собянин, в здании на Рязанском проспекте оборудуют медиатеку, лабораторно-исследовательские комплексы c высокотехнологичным оборудованием для изучения естествознания и инженерного направления, специализированные учебные кабинеты, два спортзала и многое другое. На территории сделают зоны для активного и тихого отдыха.