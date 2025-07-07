В Москве представили макет проекта нового выставочного комплекса "Россия"

В столице начинается строительство выставочного комплекса Национального центра "Россия". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев вместе с первым замруководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко макет и концепцию нового центра.

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Как отметил глава столицы, реализация этого масштабного уникального проекта площадью около 200 тысяч квадратных метров с самой современной архитектурой и современным оборудованием, ведется по поручению президента России.

"Выставка - форум Россия", которая прошла на ВДНХ, побила все ожидания и рекорды по посещаемости, - сказал Сергей Собянин. - Мечтой было, что посмотреть ее придут 10 будет миллионов человек, а пришли 18,5 миллиона. Замечательный результат! И стало очевидно, что в стране есть потребность создания такого постоянно действующего национального центра, где можно показывать достижения регионов нашей страны". По мнению мэра, задача эта нетривиальная, но очень интересная и важная. "Спасибо, Сергей Владимирович, что поручили Москве заниматься этим проектом, мы будем делать это с полной ответственностью", - обратился мэр к Кириенко.

В свою очередь, Сергей Кириенко напомнил, что выставка "Россия", проходившая в прошлом году на ВДНХ, хотя и длилась всего девять месяцев, тем не менее вошла в десятку самых посещаемых мест мира. И что особенно важно, ее главными посетителями были дети, школьники, студенты: "Социологи, которые проводили опросы и на входе, и на выходе, зафиксировали, что 96-97% молодых людей выходили с выставки с чувством гордости за свою страну и мечтами, связанными с ней. Не случайно, что многие из них шли на выставку "Россия" для того, чтобы либо найти свой путь в жизни, определить свою профессию, либо утвердиться в своей мечте".

Макет проекта нового выставочного комплекса "Россия" представлен в здании бывшего "Экспоцентра" на Краснопресненской набережной, куда выставка временно переехала с ВДНХ в ноябре прошлого года. Заместитель генерального директора по строительству и эксплуатации центра "Россия" Ксения Майер рассказала, что перед архитекторами была поставлена задача создать его фундаментальным и в то же время максимально открытым: "Именно поэтому появилась большепролетная конструкция крыши, которая накрывает уличную площадку в 7000 квадратных метров, где появится атриум, на котором можно проводить мероприятия в любую погоду, а в зимнее время организовать еще и каток".

Акцентные детали проекта, по ее словам, - это мультимедийный фасад и крыша, изображения на которых способны адаптироваться под происходящие события. У подшивки крыши будет самостоятельная фоновая подсветка. По ее периметру установят проекционное оборудование, которое позволит в зоне атриума транслировать более сложный контент.

Ксения Майер также отметила, что здание будущего национального центра включает в себя два подземных этажа и пять этажей с отметкой выше 0. На глубине 14 метров на минус втором этаже расположится паркинг на 1000 машино-мест, а на минус первом этаже - экспозиционная площадь порядка 43 000 квадратных метров.

Главный вестибюль находится на втором этаже. Попасть в него можно по основному стилобату. Именно на этом этаже расположится конгрессно-концертный зал на 3500 человек. На этом же этаже предусмотрено место для зоны деловых и протокольных мероприятий. И здесь же будут располагаться универмаг для торговли товарами российского производства - под них отведено 2000 квадратных метров.

Еще одна важная деталь на этом этаже - видовая площадка зоны фудкорта с видом на реку и набережную. Выше разместятся экспозиционные площади постоянной экспозиции на 10000 квадратных метров и пресс-центр. На пятом этаже - ресторан ориентировочной площадью 2300 метров квадратных, потолок которого станет частью конструкции крыши. Предусмотрят в центре также производственно-складские помещения, офисные, общественные пространства и зоны ретейла.

Напомним, решение о создании Национального центра"Россия" было принято президентом Российской Федерации в июле 2024 года. Комплекс будет возведен на территории Экспоцентра на Краснопресненской набережной. Общая площадь многофункционального выставочного пространства составит порядка 205 тыс. кв. м. Концепция выполнена в бионическом стиле и отражает многоплановый визуальный образ страны. Форма здания ассоциируется с ее природными ландшафтами, а его силуэт напоминает летящий снежный покров и бескрайние просторы.

Горизонтальные линии здания, по мнению архитекторов, будут ярко контрастировать с вертикалями "Москва-Сити", выделяясь своей природной пластичностью и динамикой. Национальный центр "Россия" станет одним из главных общественных пространств - новой визитной карточкой нашей страны и ее столицы.

В настоящее время на площадке ведутся инженерные изыскания, а также в рамках подготовительного периода идут работы по сохранению части зданий Экспоцентра и их функционирования до окончания строительства Национального центра "Россия". Полностью завершить строительство нового центра "Россия" планируется в 2029 году.

До открытия нового выставочного центра Национальный центр "Россия" продолжит работу в павильоне №7 Экспоцентра (Краснопресненская наб., д.14), где в настоящее время на первом этаже открыта выставка "Путешествие по России" - уникальная возможность пройти путь от Владивостока до Калининграда, не покидая Москвы. На площади более 3 тыс. кв. м представлены десятки интерактивных экспонатов, которые рассказывают о достижениях, культуре, науке и природе всех федеральных округов России.

На втором этаже работает архитектурная выставка "Рождение масштаба", которая показывает достижения и успехи, вдохновляющие строить новое, выходить за рамки и расширять горизонты. Выставка имеет модульную структуру. Каждый раздел несет собственную визуальную и содержательную информацию. Тематические блоки представляют эволюцию архитектурных стилей от древнерусских традиций до современных экспериментов.