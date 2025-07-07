Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд допустил, что в Москве 8 июля выпадет град.

«По расчётам, завтра во второй половине дня — грозовая деятельность, кратковременная», — заявил он РИА Новости.

По его словам, со временем небо очистится, однако москвичей ждёт ливневый дождь с грозой.

Москвичей предупредили об аномалии

«При этом порывы ветра — до 17 м/с, и даже не исключён кратковременный град», — добавил он.

Синоптик подчеркнул, что за 10—15 минут в разных районах Москвы выпадет 8—10 мм осадков.