Бесплатную воду раздают пассажирам на вокзалах и станциях МЦД

Из-за жаркой погоды сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) раздают пассажирам питьевую воду бесплатно. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщает пресс-служба ЦППК.

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Раздача проходит с 14:00 до 17:00 в местах отправления пригородных поездов на Ярославском, Савеловском, Курском, Казанском, Белорусском, Киевском и Павелецком вокзалах Москвы.

Кроме того, воду можно получить на станциях МЦД Площадь трех вокзалов и Тушинская, передает Telegram-канал ЦППК.

Синоптик Евгений Тишковец сообщил, что на текущей неделе в столице ожидаются «ялтинские» ночи, а днем температура поднимется до 32–35 градусов тепла.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что жара от 22 до 27 градусов точно продержится в столице до середины июля. В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве может возобновиться купальный сезон.