Врач: «Дневник здоровья» помогает вовремя скорректировать лечение пациента

Благодаря «Дневнику здоровья» лечащий врач вовремя замечает изменения состояния пациента и может быстро скорректировать лекарственную терапию. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила главный врач городской поликлиники №2 департамента здравоохранения столицы Наталья Шиндряева.

«Сейчас у нас появился способ с помощью помощника, ИИ-ассистента Алисы, вводить голосом свои данные в «Дневник здоровья» в «ЕМИАС.ИНФО», например, о состоянии здоровья, артериальное давление, пульс. И это отражается в электронной медицинской карте. Данный дневник особенно актуален для пациентов с одним или несколькими хроническими заболеваниями. К примеру, это люди с гипертонической болезнью, ишемической болезнью, сахарным диабетом. Если доктор видит в электронной медицинской карте, что наш пациент вносит данные, и показатели, например, артериального давления выходят за те целевые цифры, которые предусмотрены для доктора – это сигнал, что необходима коррекция препарата», – сказала Наталья Шиндряева.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что теперь показатели пульса и артериального давления в электронную медкарту можно вносить при помощи ИИ-ассистента Алисы. Сервис пока работает в экспериментальном режиме, до конца лета планируется расширить функционал: пользователи смогут добавлять показатели уровня сахара и кислорода в крови, информацию о приступах стенокардии, отслеживать изменения роста и веса.