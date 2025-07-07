Сергунина: В Московский зоопарк с начала года привезли более 100 животных

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За первое полугодие в Московском зоопарке появилось на свет около 200 детенышей. Об этом в понедельник, 7 июля, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Речь идет о редких и краснокнижных видах — сычуаньских такинах, мадагаскарских удавах, цепкохвостых сцинках и эластичных черепахах.

Кроме того, в зоосаде родились птенцы журавля-красавки, малыш капибара, детеныш равнинной гориллы, пять пингвинов Гумбольдта и две альпаки.

— Помимо новорожденных, есть и те, кого привозят из других мест обитания. Только с начала года столичные специалисты приняли свыше 100 таких животных, — сообщила она.

Так, на новое место обитания приехали кудрявые пеликаны, каравайки, особи исландского гоголя и стервятники. Также зоосад пополнился змеями, гекконами и двумя морскими зайцами.

Иногда в столичный зоопарк попадают и животные, которых когда-то спасли. Например, в марте туда привезли самца пумы Геркулеса. Его забрали у москвича, который несколько лет содержал хищника в тесной квартире в районе Кунцево.

Правительство России поддержало законопроект, в рамках которого могут повысить в несколько раз штрафы за нарушения правил содержания животных.