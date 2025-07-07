Метеоролог Позднякова: Температура в Москве приблизится к рекорду 1996 года

Жаркая погода в Москве, скорее всего, принесет с собой ливни и грозы.

Об этом сообщила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— У нас будет преобладать южный ветер. В условиях антициклона солнца будет много, поэтому погода ожидается довольно жаркая. И это не исключает кратковременных ливневых дождей с грозами. Наиболее вероятно, что они будут 8 и 9 июля, — объяснила она.

Но это привычные летние процессы, погода после таких осадков сильно не меняется. Жара будет стоять до выходных 12–13 июля включительно. По прогнозу метеоролога, температура в столице будет приближаться к рекордным значениям.

10 июля 1996 года в Москве было 33,4 градуса, что стало рекордом. На этой неделе в четверг прогнозируют плюс 33–35 градусов.

Позднякова добавила, что по ночам тоже будет комфортная температура — в районе 15–20 градусов.

— В первые дни мы погреемся, но потом будем с трудом переносить столь жаркую погоду. В условиях города это не очень комфортно, — заключила она в беседе с RT.

Синоптик Евгений Тишковец сообщил, что на текущей неделе в столице ожидаются «ялтинские» ночи, а днем температура поднимется до 32–35 градусов тепла.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что жара от 22 до 27 градусов точно продержится в столице до середины июля. В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве может возобновиться купальный сезон.