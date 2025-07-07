«Оранжевый» уровень опасности из-за жары продлен в Москве до 14 июля

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлен в Москве до 14 июля. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Очень высокая температура. Период предупреждения до 2:00 14 июля. В дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30–35 градуса. Ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на семь–девять градусов», – говорится в сообщении.

Ранее предупреждение о погодной опасности из-за сильной жары в столице действовало до 10 июля.