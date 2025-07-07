Собянин рассказал, как преобразится пересадка на станции "Славянский бульвар"

Пользоваться общественным транспортом столицы станет ещё удобнее. Так, на московском городском вокзале "Славянский бульвар" появятся навесы, которые позволят совершать комфортные пересадки в любую погоду. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Сергей Собянин.

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Сейчас прибывающим на вокзал пассажирам МЦД или метро для того, чтобы пересесть на наземный транспорт, приходится идти под открытым небом. Новые же конструкции, общей площадью около 9 тысяч квадратных метров, сделают переходное пространство единым и защищенным от осадков. Под навесами разместят навигационные пилоны с табло прибытия, скамейки и урны. Территорию вокруг озеленят.

"Славянский бульвар" - это один из самых востребованных и важных транспортных узлов столицы. Ежедневно здесь совершается более 100 тысяч поездок.