В столичном аэропорту Шереметьево на 18:00 отменен 171 рейс, вылет еще 56 задерживается больше, чем на два часа. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель ведомства Артем Кореняко.

По его словам, с 18:00 до 21:00 из воздушной гавани должны вылететь 15 тыс. пассажиров.

«Из терминала B запланировано 65 рейсов на вылет, из терминала С — 11 рейсов», — уточняется в посте.

Кореняко отметил, что в терминале B есть скопления пассажиров на регистрации из-за вечернего разлета рейсов на Дальний Восток. Чтобы сократить время ожидания путешественников, число работников воздушной гавани было увеличено.

Росавиация: Пять российских аэропортов временно не обслуживают рейсы

После массированной атаки украинских дронов в ночь на 6 июля аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга ввели временные ограничения на полеты, многим пассажирам пришлось почти сутки провести в залах ожидания. На фоне отмен и задержек авиарейсов между городами путешественники скупили билеты на все поезда этого направления, сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, утром в воскресенье в продаже оставалось лишь одно место за 21,3 тыс. руб. Из-за роста пассажиропотока в скоростных поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, было увеличено количество вагонов.