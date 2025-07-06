Межнациональный праздник прошел на ВДНХ

В Москве на ВДНХ с 3 по 6 июля 2025 года прошел V фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов». Конечно же, его цель вытекает из названия — он призван укрепить дружественные, культурные и деловые связи между народами России, показать москвичам и гостям столицы их самобытные культуры и традиции, познакомить с национальной кухней, изделиями народных промыслов, видами спорта… Этот фестиваль стал уникальной возможностью, не выезжая за территорию столицы, побывать в Чувашии, Удмуртии, Карачаево-Черкесии, Киргизской Республике и других республиках и регионах.

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В ходе пленарного заседания под названием «Дружба народов: многообразие форматов межгосударственных мероприятий», проходившего в рамках фестиваля, его участники поделились опытом создания красивых и масштабных праздничных мероприятий, которые непременно укрепят дружбу и сотрудничество между представителями разных народностей нашей великой страны. «У всех территория ВДНХ ассоциируется с тем, что было на ней во времена СССР, когда все республики Советского Союза в едином порыве приезжали сюда для того, чтобы встретиться, чтобы поделиться своими успехами, обменяться опытом», — отметила начальник Управления по работе со странами СНГ и внешним связям Ирина Яремко.

Спикеры пленарного заседания, среди которых были директор департамента экономического Исполкома СНГ Михаил Мыскин, заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Дарья Сунцова, врио министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Лариса Рафикова, заместитель директора ГУ «Национальное агентство по туризму Республики Беларусь» Анна Вощинчук, рассказали о потенциале экономического и социального развития СНГ, о том, чем сегодня гордятся и чем привлекают туристов Удмуртия, Чувашия и Беларусь.

Ну а представитель выставки в свою очередь поведала об исторической роли ВДНХ в укреплении дружественных связей между народами России.

«Нашему коллективу, команде выставки сразу было понятно (пять лет назад, когда организовали первый фестиваль. — Авт.), что с тем потрясающим символическим капиталом, который есть у выставки, начиная с ее знакового символа, фонтана «Дружба народов», и заканчивая всей историей ВДНХ, эта тема дружбы народов проникла в выставку с самого ее основания», — отметила первый заместитель гендиректора Елена Жук.

Она выразила надежду, что после того как гости фестиваля «заглянут» в другие места нашей прекрасной Родины, они потом обязательно захотят поехать туда, чтобы все увидеть своими глазами, познакомиться поближе с уникальными культурами и туристическими достопримечательностями российских субъектов и соседних дружественных республик.

«Такие проекты, как форум «Путешествуй», который прошел в День России, фестиваль «Дружба народов», — это еще один важный вклад в большой процесс, который происходит в последние годы в нашей стране. Где-то мы узнаем что-то новое, где-то влюбляемся в какие-то места заново, а где-то это просто гордость и радость от того, что мы живем в такой прекрасной стране», — подчеркнула Жук.

Директор департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Михаил Мыскин со своей стороны подчеркнул, что выставочно-ярмарочная деятельность остается важным связующим звеном между разными национальностями и народами СНГ.

Фестиваль «Дружба народов», напомним, прошел с 3 по 6 июля. В субботу и в воскресенье, 5-го и 6-го, помимо многочисленных мероприятий резидентов гости фестиваля смогли погулять на государственных праздниках Удмуртии «Гербер» (5 июля) и Чувашии «Акатуй» (6 июля).

В субботу, 5 июля, посетителей ждало самое, пожалуй, яркое культурное событие фестиваля — гала-концерт «Я лечу над Россией». Зрителей порадовали своими выступлениями известные на всю страну коллективы: в частности, Государственные академические хореографические ансамбли «Березка» и «Лезгинка», Государственный академический ансамбль песни и танца Республики Татарстан, тувинский национальный балет со звездой мирового балета Фарухом Рузиматовым.

Частью программы стал III Международный фестиваль культуры, моды и национального гостеприимства «Узоры Фест» (с 4 по 6 июля 2025 года). В него вошли два блока: деловой и культурно-зрелищный. Посетители увидели модные показы дизайнеров из разных уголков России.

Всего же в рамках фестиваля «Дружба народов» прошло около 100 различных мероприятий: экспертные дискуссии, художественные выставки, спортивные соревнования, кулинарные мастер-классы и дегустации. На фестивале работали восемь национальных павильонов, каждый из которых подготовил свою программу.