Москвичам пообещали «ялтинские» ночи

На Москву надвигается 30-градусная жара, будут побиты температурные рекорды. Столица в эти небывало знойные дни будет сравнима с калмыцкими пустынями. Такой прогноз сделал специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что на следующей неделе в Центральной России начнется «небывалое в этом сезоне потепление». Виной станет теплый сектор атлантического циклона.

В столичном регионе в понедельник ночью будет +12…+15, а днем потеплеет до +25…+28.

Во вторник температура впервые в этом году перевалит за 30-градусную отметку: в дневные часы будет +29…+32. Вечером возможна гроза. По области местами (Подольск, Чехов, Серпухов) могут пройти залповые ливни с интенсивностью до 23-28 мм. Не исключен град диаметром 3-6 мм.

В среду ночью ливни грозовые продолжатся, но днем облака поредеют, и воздух разогреется до +30…+33, приближаясь к рекорду 122-летней давности (+33,5 – 1903 г.).

«Самыми знойными» станут четверг и пятница.

«Ночи ожидаются «ялтинские», +19…+22, а в разгар дня термометры покажут +32…+35, что на 10-12 градусов выше положенной в середине лета нормы и больше похоже на знойный, засушливый, резко континентальный климат астраханских и калмыцких пустынь», — прогнозирует Тишковец.

Кроме того, 10-го июля может быть побит температурный рекорд 1996 года, когда в этот день московские метеорологи зафиксировали +33,4.

В конце недели скажется влияние циклона с запада, погода испортится. В субботу произойдет смена воздушных масс, начнутся сильные ливни, грозы, град и шквал, днем посвежеет до +25…+28.

К середине июля лето вернется в исходное состояние и произойдет понижение температуры воздуха до климатической нормы.