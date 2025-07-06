Биологи столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали о злаковых растениях, которые обычно цветут в конце июня — начале июля. Календарь цветения поможет подверженным аллергии горожанам вовремя принять профилактические меры.

Злаки — травянистые многолетние или однолетние растения, которые легко узнать по внешнему виду. Они растут вместе, а их корни переплетаются, что позволяет им выживать, например, на открытых луговых участках, болотах, берегах водоемов и в лесных массивах.

В Москве на зеленых территориях широко распространены три рода злаков: вейник, мятлик и овсяница.

Вейник представлен четырьмя-пятью видами, среди которых лесной, наземный и седеющий.

Мятлик насчитывает 11 видов, встречающихся в разных условиях — от сухих лесов до сырых лугов; среди них есть редкий мятлик расставленный, занесенный в Красную книгу Москвы.

В Красной книге также отмечены два вида овсяницы — валлисская и высокая, обе относятся ко второй категории редкости. В Департаменте природопользования Москвы подчеркивают важность бережного отношения к растениям, независимо от их охранного статуса, передает сайт мэра Москвы.

Также в парках Москвы создаются специальные условия для птиц, в частности для утят. Так, в 2023 году в Москве насчитывалось 47 прудов, приспособленных для пернатых, а в прошлом году их число увеличилось до 63.