В Москве и Подмосковье ожидается +30 градусов

Сегодня, 7 июля, в Москве и Подмосковье ожидается +28..+30 градусов при переменной облачности. По данным Гидрометцентра России, преимущественно обойдется без осадков. Скорость юго-западного ветра составит 6-11 м/с, атмосферное давление в середине дня достигнет 745 мм ртутного столба.

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Ночью столбики термометров покажут +17..+19 градусов. Завтра днем прогнозируется +31 градус, кратковременные дожди и местами грозы. При непогоде скорость ветра достигнет 15 м/с. Аналогичные предупреждения сохранятся и в ночь на среду. Днем воздух прогреется до +33 градусов, вероятность грозы останется высокой.

По предварительным прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу потеплеет до +36 градусов. Ветер будет южным, осадков не ожидается.