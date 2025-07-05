Названа дата наступления настоящего лета в Москве

После июня, похожего на сентябрь, москвичей ждёт настоящее лето. Жителей региона обрадовал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

В интервью RT синоптик сообщил, что на следующей неделе воздух в Москве прогреется до 32 градусов. Он также добавил, что осадков в столице не ожидается.

По данным Гидрометцентра России, самым тёплым днём на следующей неделе обещает стать среда, 9 июля. Ночью термометры покажут от 16 до 21 градуса, а днём воздух прогреется до плюс 35 градусов.