Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» отменили ряд рейсов 5 июля

«Аэрофлот» и авиакомпания «Россия» отменили ряд рейсов 5 июля, сообщили в пресс-службе перевозчика. Как отметили в авиакомпаниях, пассажиров из отмененных рейсов пересадили на ближайшие возможные. В «Аэрофлоте» уточнили, что клиенты, чьи рейсы отменили, могут отказаться от перевозки и вернуть деньги за билеты. В таком случае нет необходимости находиться в аэропорту. Ранее в «Пулково» из-за атаки беспилотников ВСУ на Ленинградскую область задержали свыше 50 рейсов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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