В Московском зоопарке родились детеныши редкого вида куниц

В Московском зоопарке родились два детеныша уссурийской харзы (редкий вид куниц), рассказали в столичном зоосаде.

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Детеныши появились на свет еще 6 апреля в центре воспроизводства редких видов животных, но информацию об этом держали в секрете до сегодняшнего дня. Родителями малышей являются десятилетний самец по кличке Мартин и самка Эльзы возраста шести лет. Отмечается, что оба новорожденных женского пола.

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