Аэропорт «Шереметьево» принимает необходимые меры для стабилизации ситуации

Аэропорт «Шереметьево» совместно с авиакомпаниями принимает все необходимые меры для стабилизации ситуации и суточного плана полетов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

«Все рейсы на данный момент обслуживаются в порядке очередности. В связи с ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту «Шереметьево» утром 5 июля в течение дня происходят корректировки в расписании авиаперевозчиков. По причине задержанных ранее рейсов и единовременного прибытия и вылета воздушных судов после снятия ограничений время обслуживания пассажиров и рейсов увеличилось. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет по факту мероприятий в целях обеспечения безопасности», – говорится в сообщении.

Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ в зависимости от продолжительности ожидания вылета. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний. Статус рейсов пассажиры могут уточнить через кол-центры авиаперевозчиков. Службы аэропорта и авиакомпаний находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить восстановление расписания.