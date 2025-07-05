В Москве заработают 2 км новых выделенных полос с 26 июля

В Москве около 2 км новых выделенных полос заработают с 26 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

© Газета.Ru

«С 26 июля заработают около 2 км новых выделенных полос в разных районах столицы», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новые «выделенки» появятся на Муравской улице, на улице Толбухина на Северо-Западной хорде и т. д.

До этого сообщалось, что в Москве на месте монорельса будет создан круглогодичный парк.

Парк с бесплатным и круглосуточным входом площадью 40 тыс. кв. м с беговой дорожкой, аллеями, кафе и зонами отдыха станет новой достопримечательностью на карте Москвы. При этом, в память о монорельсе, в парке оставят несколько вагонов, рассказал мэр Сергей Собянин. Парковое пространство свяжет пять районов. Ожидаемая посещаемость — до 20 тыс. человек в день.